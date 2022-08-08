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Чемпионат мира по футболу 2022

​Названы возможные соперники сборной России - РФС ведёт переговоры о товарищеских матчах

08 Августа 2022 • 17:12 Комментировать

Сборная России столкнулась с санкциями от УЕФА и ФИФА, поэтому в ближайшее время команда может проводить только товарищеские поединки. Переговорами с потенциальными соперниками сейчас занимается Российский футбольный союз.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сборная России осенью может сыграть с Ираном и Узбекистаном. Предложение иранцам было направлено примерно месяц назад, но ответа пока нет. А вот с узбекистанцами коммуникация идёт лучше.

Также в РФС есть как минимум идеи об организации товарищеских игр против Китая и команд Латинской Америки.

Напомним, что главным тренером сборной России остаётся Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Узбекистана Сборная Китая Сборная Ирана
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