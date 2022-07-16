Верратти назвал трёх лучших игроков итальянской сборной

Итальянский полузащитник Марко Верратти назвал своих фаворитов среди партнёров по сборной Италии. Больше всего ему нравится полузащита команды.

- В центре поля у нас все хорошо. Тонали - невероятный парень, который возродился в «Милане», несмотря на все сложности. Он не сдается, у него есть характер. Барелла уже прекрасно зарекомендовал себя, несмотря на молодость. А еще мне нравится Локателли, который универсален. В центре поля у нас все отлично, - цитирует Верратти SportWeek.

Сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира в Катаре после сенсационного поражения от Северной Македонии.