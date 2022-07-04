Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

В сеть слили фотографии формы сборной Бразилии на ЧМ-2022 фото

04 Июля 2022 • 07:35 Комментировать

В сети опубликованы фотографии экипировки сборной Бразилии, в которой южноамериканская команда выступит на грядущем чемпионате мира в Катаре. Снимки формы опубликовал портал Footy Headlines.

Футболка «селесао» выполнена в традиционном желтом цвете с зелеными и синими вставками на воротнике и рукавах. Техническим партнером сборной Бразилии является американская компания Nike.

Напомним, что на мундиале 2022 года бразильцы попали в группу G, где их соперниками будут сборные Камеруна, Сербии и Швейцарии. Турнир состоится в период с 21 ноября по 18 декабря.

Действующими чемпионами мира являются французы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июля
07:35 · Чемпионат мира 2022
В сеть слили фотографии формы сборной Бразилии на ЧМ-2022 фото
02 Июля
21:18 · Англия. Премьер-лига
В СМИ назвали одну из главных причин перехода Жезуса в «Арсенал»
01 Июля
17:37 · Чемпионат мира 2022
На чемпионате мира в Катаре будет применена полуавтоматическая система VAR
08:37 · Чемпионат мира 2022
Футболист-гей боится за свою жизнь на ЧМ-2022 в Катаре 2
29 Июня
22:10 · Испания. Ла Лига
Ленгле готов покинуть «Барселону» ради игры на чемпионате мира
28 Июня
16:56 · Чемпионат мира 2022
​28 лет назад Саленко забил за сборную России 5 голов в одном матче чемпионата мира
26 Июня
15:30 · Чемпионат мира 2022
​Ровно 30 лет назад Дания выиграла Евро, на котором не должна была участвовать 5
10:22 · Чемпионат мира 2022
Ди Мария назвал игрока, который точно попадёт в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022
25 Июня
08:45 · Чемпионат мира 2022
Губерниев отреагировал на возможный матч России против Саудовской Аравии
24 Июня
23:22 · Италия. Серия А
Иммобиле: «Я не уходил из сборной Италии»
21:25 · Чемпионат мира 2022
Игуаин: Мы задали планку сборной Аргентины, от которой требуют выиграть чемпионат мира
11:03 · Чемпионат мира 2022
Назван ещё один потенциальный соперник сборной России
23 Июня
21:21 · Чемпионат мира 2022
ФИФА позволила расширить заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 игроков
22 Июня
22:54 · Чемпионат мира 2022
Зидан намекнул на свой возможный приход в сборную Франции
12:55 · Чемпионат мира 2022
Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира в Катаре 2
Все новости
Рекомендуем