В сети опубликованы фотографии экипировки сборной Бразилии, в которой южноамериканская команда выступит на грядущем чемпионате мира в Катаре. Снимки формы опубликовал портал Footy Headlines.

Футболка «селесао» выполнена в традиционном желтом цвете с зелеными и синими вставками на воротнике и рукавах. Техническим партнером сборной Бразилии является американская компания Nike.

Напомним, что на мундиале 2022 года бразильцы попали в группу G, где их соперниками будут сборные Камеруна, Сербии и Швейцарии. Турнир состоится в период с 21 ноября по 18 декабря.

Действующими чемпионами мира являются французы.