Россия поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

На официальном сайте международной федерации футбола опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России улучшила свое положение, поднявшись с 36-го на 35-е место.

Стоит отметить, что российская команда поднялась в рейтинге, не проведя ни одного поединка из-за наложенных санкций. Подопечные Валерия Карпина смогли обогнать Египет, который неудачно провел последние игры и потерял большое количество баллов.

Что касается топ-3, то лидером является сборная Бразилии. На второй строчке располагается Бельгия, а тройку лучших замыкает Аргентина.

Рейтинг ФИФА:

1. Бразилия - 1837

2. Бельгия - 1821

3. Аргентина - 1770

4. Франция - 1764

5. Англия - 1737

6. Испания - 1716

7. Италия - 1713

8. Нидерланды - 1679

9. Португалия - 1678

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10. Дания - 1665

11. Германия - 1658

...

27. Украина - 1542

35. Россия - 1493

77. Узбекистан - 1306

82. Грузия - 1296

92. Армения - 1242

95. Кыргызстан - 1232

96. Беларусь - 1226

114. Казахстан - 1166

128. Азербайджан - 1127

Полная версия рейтинга ФИФА.