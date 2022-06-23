Россия поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча

На официальном сайте международной федерации футбола опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России улучшила свое положение, поднявшись с 36-го на 35-е место.
Стоит отметить, что российская команда поднялась в рейтинге, не проведя ни одного поединка из-за наложенных санкций. Подопечные Валерия Карпина смогли обогнать Египет, который неудачно провел последние игры и потерял большое количество баллов.
Что касается топ-3, то лидером является сборная Бразилии. На второй строчке располагается Бельгия, а тройку лучших замыкает Аргентина.
Рейтинг ФИФА:
1. Бразилия - 1837
2. Бельгия - 1821
3. Аргентина - 1770
4. Франция - 1764
5. Англия - 1737
6. Испания - 1716
7. Италия - 1713
8. Нидерланды - 1679
9. Португалия - 1678
10. Дания - 1665
11. Германия - 1658
...
27. Украина - 1542
35. Россия - 1493
77. Узбекистан - 1306
82. Грузия - 1296
92. Армения - 1242
95. Кыргызстан - 1232
96. Беларусь - 1226
114. Казахстан - 1166
128. Азербайджан - 1127