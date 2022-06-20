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Чемпионат мира по футболу 2022

Катар предупреждает - половые сношения между незамужними во время чемпионата мира будут караться 7 годами тюрьмы

20 Июня 2022 • 11:18 Комментировать (2)

Собираясь в Катар на матчи чемпионата мира, будьте готовы к тому, что вам придется отказаться от иных своих привычек, выработавшихся в отпускные времена. Катар - это мусульманская страна, и под запретом там не только алкоголь, но и внебрачные половые сношения. Власти страны уже предупредили - подобные приключения могут завершиться для желающих плотских утех семью годами тюремного заключения. А в таких странах власти обычно не шутят и не пугают - просто предупреждают, а потом исполняют.

Но под запретом не только секс - как уточняет Daily Star, выходцу из либеральной Европы пребывание на катарском чемпионате может показаться очень скучным и обременительным, потому что даже вести себя так, как обычно ведут болельщики во время крупных футбольных форумов, не получится. Не позволено будет горланить на улицах и распевать песни, посвященные любимой команде, категорически запрещается употреблять на улице алкоголь, даже если вам его где-то и удастся достать.

В общем, в Катар - только смотреть футбол.

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