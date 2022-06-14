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Чемпионат мира по футболу 2022

Быстрый гол, отменённый и удаление: Коста-Рика одолела Новую Зеландию и последней отобралась на мундиаль

14 Июня 2022 • 22:54 Комментировать
Коста-Рика
1:0
Новая Зеландия
окончен

Стали известны все участники ноябрьско-декабрьского мундиаля.

Протокол игры  
Коста-Рика 1:0Новая Зеландия
(1:0) Кэмпбелл Хоэль3'   
Навас КейлорФуллер Кейшер  46' (Руис Брайан (  46') Дуарте ОскарКальво ФрансискоОвьедо БрайанТехеда ЕльцинБорхес Сельсо  79' (Чакон Даниэль (  79') Кэмпбелл ХоэльБеннетт Джевисон  46' (Мартинес Карлос X (  46') Торрес Герсон  46' (Уостон Кендаль (  46') Контрерас Антони
Запасные: Мора КарлосВаргас Хуан ПаблоГало ОрландоAaron Cruz EsquivelВенегас ХоанЛоуренс ЙенМорейра ЛеонельАгилера Брэндон
Сэил ОливерТуилома БиллРид Уинстон   70'  72' (Джаст Элайджа (  72') Пейнаккер НандоБелл ДжоКирван Нико  79' (Пейн Тим (  79') Clayton Rhys Lewis1  79' (Стаменич Марко (  79') Гарбетт Мэттью  60' (Уэйн Бен (  60') Какаче ЛибератоAlex Greive  60' (Барбарусес Костас (  60'   67') Вуд Крис
Запасные: Боксолл МихаэлМаринович СтефанРоджерсон ЛоганJoseph ChampnessДе Врис ФрэнсисMatthew GouldTommy Smith1
14 июня.

Заключительный матч в квалификации к чемпионату мира-2022 прошёл между Коста-Рикой как четвёртой командой третьего раунда отбора КОНКАКАФ и Новой Зеландией как победителем отбора в зоне Океании. Напомним, что накануне в другом межконтинентальном стыке встречались Австралия и Перу – «кенгуру» там одержали волевую победу над «инками» в серии пенальти, то есть австралийцы сначала смазали одиннадцатиметровый в послематчевой разборке, но всё равно выиграли. Обе встречи проходили в Катаре.

Начало отчётного матча оказалось стремительным. Не прошло и двух с половиной минут, как номинальные хозяева повели в счёте. Беннетт подхватил мяч на левом фланге, продвинулся с ним вперёд и прострелил, а Хоэль Кэмпбелл, находившийся в компании пытавшихся помешать ему Клайтона Льюиса и Пейнаккера, аккуратно подправил мяч чётко в правый угол (1:0).

Понятно, что такое не понравилось новозеландцам. И надо отдать им должное – они приложили много усилий, чтобы сравнять счёт. В конце одиннадцатой минуты Крис Вуд прострелил, Гарбетт пропустил мяч, а Алекс Грейв пробил рядом с левой штангой. Давление на ворота костариканцев продолжалось, тот же Гарбетт не попал в створ с тринадцати метров. В конце тайма Вуд отправил мяч в чужие ворота после подачи с левого фланга, но арбитр отменил гол после видеоповтора, где увидел фол Гарбетта против Оскара Дуарте.

«Эквалайзер», как по-английски называют гол, который сравнивает счёт, конечно, здорово помог бы новозеландцам в плане ощущения уверенности в своих силах и возможности варьирования своей тактики после перерыва. Но приходилось океанской команде спешить, поскольку путёвка на мундиаль от неё уплывала.

В середине второго тайма «белые» получили ещё одну проблему – Барбарусес получил удаление за подкат в ногу соперника путём замены жёлтой карточки на красную после видеоповтора. И забей на 70-й минуте Контрерас с правого полуфланга, исход матча наверняка был бы решён, а так номинальные визитёры сохранили сменяемые шансы на спасение, несмотря на численное меньшинство.

Новозеландцы собрались, поддавили, но не реализовали то, что создали. Клайтон издали вворачивал мяч в левую девятку, однако Кейлор Навас блестяще вытащил. Плюс Крис Вуд дважды угрожал чужим воротам с левого полуфланга, но сначала не переиграл Наваса, а во втором случае не укротил отскок, чтобы нанести удар. Итог – минимальная победа Коста-Рики, ставшей последней командой, отобравшейся на чемпионат мира в Катар.

Кирилл Иванцов

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