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Чемпионат мира по футболу 2022

Наставник сборной Испании назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира

11 Июня 2022 • 22:56 Комментировать

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, какие сборные считает фаворитами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Нас ждёт особенный турнир, так как он пройдёт зимой, в самый разгар клубного сезона. Большое значение будет иметь физическое состояние игроков. Кого я считаю фаворитом? Думаю, фаворит – сборная Аргентины, также могу выделить Бразилию, они очень сильны. Далее следуют все ведущие европейские сборные. Но всегда возможны сюрпризы», – заявил Энрике.

Сборная Аргентины сыграет в групповом этапе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей. Бразильцам предстоит встретиться со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Испании Луис Энрике
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