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Чемпионат мира по футболу 2022

Бэйл выразил недовольство перегруженным футбольным календарём

11 Июня 2022 • 12:57 Комментировать

Звёздный валлийский полузащитник Гарет Бэйл в разговоре с журналистами выразил недовольство перегруженным футбольным календарём.

Бэйл сказал ВВС, что человеческое тело не может за год справиться с такими невероятными нагрузками, так что в долгосрочной перспективе проявятся серьёзные последствия. Валлиец считает, что футбольные чиновники должны заботиться об игроках, ведь без них не будет продукта, который можно будет продавать болельщикам.

«Невозможно играть на высоком уровне при таком большом количестве матчей», - добавил Бэйл.

Напомним, что валлийская сборная в финальном стыковом матче обыграла Украину и вышла на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл чемпионат мира-2022
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