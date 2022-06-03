Уткин высказался о том, почему матчи сборной Украины не показывают в России

Российский комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале порассуждал на тему того, почему матчи сборной Украины в отборочном цикле к мундиалю не показывают у нас в стране.

Уткин сказал, что если у нас спорт вне политики, то по каким причинам тогда в России нельзя было посмотреть матч между украинцами и шотландцами и невозможно будет увидеть финал стыков между Украиной и Уэльсом?

«Никто не жалуется, все терпят и находят варианты», - отметил комментатор.

Напомним, что украинская сборная обыграла шотландцев со счётом 3:1 и в финальном матче сыграет с валлийцами. Поединок между Уэльсом и Украиной состоится пятого июня.