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Чемпионат мира по футболу 2022

Уткин высказался о том, почему матчи сборной Украины не показывают в России

03 Июня 2022 • 10:02 Комментировать (1)

Российский комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале порассуждал на тему того, почему матчи сборной Украины в отборочном цикле к мундиалю не показывают у нас в стране.

Уткин сказал, что если у нас спорт вне политики, то по каким причинам тогда в России нельзя было посмотреть матч между украинцами и шотландцами и невозможно будет увидеть финал стыков между Украиной и Уэльсом?

«Никто не жалуется, все терпят и находят варианты», - отметил комментатор.

Напомним, что украинская сборная обыграла шотландцев со счётом 3:1 и в финальном матче сыграет с валлийцами. Поединок между Уэльсом и Украиной состоится пятого июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Украины Россия
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