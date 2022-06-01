Фати прокомментировал возвращение в сборную Испании

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати высказался о возвращении в национальную команду.

«Я работаю, меняю привычки, и я думаю, что это мне пригодится. Я очень рад вернуться в команду, это огромное счастье. Я здесь, чтобы добиться успеха и помочь своей команде.

Мне бы очень хотелось сыграть на прошедшем чемпионате Европы. Мы показали очень хороший стиль, но к сожалению, не смогли одержать победу на турнире», - цитирует Фати Marca.

В текущем сезоне Фати сыграл за «Барселону» 14 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.