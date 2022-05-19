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Чемпионат мира по футболу 2022

На ЧМ-2022 произойдёт историческое событие

19 Мая 2022 • 17:23 Комментировать

На официальном сайте ФИФА представлен перечень футбольных рефери, которые отработают на чемпионате мира 2022 года. Примечательно, что впервые в истории мундиаля матчи этого турнира будут обслуживать женщины-арбитры.

В списке 36 главных судей фигурируют три представительницы прекрасного пола: Салима Мукансанга (Руанда), Йошими Ямашита (Япония) и Стефани Фраппар (Франция).

ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, что сборная России из-за санкций были отстранена от стыковых матчей за право выйти на мундиаль. Также вход на турнир закрыт для российских судей.

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Чм-2022
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