Купер остаётся тренером «леопардов», несмотря на последние неудачи

Бывший наставник «Валенсии» и миланского «Интера» Эктор Купер продолжит свою работу со сборной Конго, несмотря на неудачу в отборочном цикле к катарскому чемпионату мира. «Леопарды» не смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре, но, несмотря на это, в футбольной федерации Конго решили не увольнять аргентинского специалиста, хотя разговоры об этом были.

- Были и хорошие, были и плохие моменты в этом отборочном цикле. Мы оказались среди команд, которые боролись в плей-офф - это хорошо. Плохо то, что у нас не получилось пройти этот барьер, и я взял на себя эту ответственность, - заявил Купер.