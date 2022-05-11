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Чемпионат мира по футболу 2022

Купер остаётся тренером «леопардов», несмотря на последние неудачи

11 Мая 2022 • 06:07 Комментировать

Бывший наставник «Валенсии» и миланского «Интера» Эктор Купер продолжит свою работу со сборной Конго, несмотря на неудачу в отборочном цикле к катарскому чемпионату мира. «Леопарды» не смогли пробиться на чемпионат мира в Катаре, но, несмотря на это, в футбольной федерации Конго решили не увольнять аргентинского специалиста, хотя разговоры об этом были.

- Были и хорошие, были и плохие моменты в этом отборочном цикле. Мы оказались среди команд, которые боролись в плей-офф - это хорошо. Плохо то, что у нас не получилось пройти этот барьер, и я взял на себя эту ответственность, - заявил Купер.

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Евро-Футбол.Ру,
Эктор Купер
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