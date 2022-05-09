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Чемпионат мира по футболу 2022

Основной американский защитник получил тяжелую травму и может пропустить ЧМ-2022

09 Мая 2022 • 23:19 Комментировать
США
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Марокко
01.06 23:00

Неприятные новости для поклонников американской сборной - она может остаться на грядущем чемпионате мира в Катаре без одного из основных своих игроков. Майлз Робинсон, 25-летний оборонец команды «Атланта Юнайтед», получил тяжелую травму в очередном матче североамериканской лиги МЛС.

Речь идет о таком повреждении, как разрыв ахиллова сухожилия, и это требует много времени на лечение. Из-за этого он может пропустить главный турнир последних четырех лет, который начнется в конце ноября. Уже известно, что американской команде предстоят встречи на групповом раунде с англичанами, иранцами и победителем стыка между Шотландией и Украиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Майлз Робинсон
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США МАРОККО
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