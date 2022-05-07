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Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Марокко

07 Мая 2022 • 09:43 Комментировать

Известный португальский специалист Андре Виллаш-Боаш может в ближайшее время возглавить национальную команду Марокко.

По информации Cabine Sport, португальский наставник может возглавить марокканскую сборную на период чемпионата мира в Катаре. Стоит отметить, что Виллаш-Боаш находится без работы с февраля. Последним местом работы тренера был французский «Марсель», из которого специалист ушёл со скандалом.

Напомним, что до этого Андре Виллаш-Боаш также работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Зените» и китайском клубе «Шанхай СИПГ».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Андре-Виллаш Боаш
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