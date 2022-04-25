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Чемпионат мира по футболу 2022

Заболотный: Не буду болеть против Польши на чемпионате мира

25 Апреля 2022 • 08:36 Комментировать (1)

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал журналистам о том, как относится к польской национальной команде.

Заболотный сказал «Чемпионату», что чемпионат мира в Катаре он, конечно же, будет смотреть, но какой-то обиды от того, что всё так получилось с российской сборной нет, ведь от него здесь ничего не зависело. Форвард отметил, что точно не будет болеть против польской сборной на мундиале.

Напомним, что сборная России в стыках должна была играть с Польшей, но из-за ситуации на Украине команду Валерия Карпина отстранили от международных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Чемпионат Мира 2022 Антон Заболотный
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