Заболотный: Не буду болеть против Польши на чемпионате мира

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал журналистам о том, как относится к польской национальной команде.

Заболотный сказал «Чемпионату», что чемпионат мира в Катаре он, конечно же, будет смотреть, но какой-то обиды от того, что всё так получилось с российской сборной нет, ведь от него здесь ничего не зависело. Форвард отметил, что точно не будет болеть против польской сборной на мундиале.

Напомним, что сборная России в стыках должна была играть с Польшей, но из-за ситуации на Украине команду Валерия Карпина отстранили от международных матчей.