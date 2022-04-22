Онопко уверен, что сборная России обыграла бы поляков в стыках

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко в разговоре с журналистами высказался по поводу отстранения национальной команды от стыковых матчей.

Онопко сказал «Чемпионату», что сборной России вполне было по силам пройти польскую команду. Тренер отметил, что у поляков очень сильная сборная и есть лидеры, но и у России хороша команда. Виктор добавил, что все игроки были настроены пробиться на катарский мундиаль, так что очень жаль, что нас всех лишили этого шанса.

Напомним, что боссы ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.