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Чемпионат мира по футболу 2022

Онопко уверен, что сборная России обыграла бы поляков в стыках

22 Апреля 2022 • 10:15 Комментировать (1)

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко в разговоре с журналистами высказался по поводу отстранения национальной команды от стыковых матчей.

Онопко сказал «Чемпионату», что сборной России вполне было по силам пройти польскую команду. Тренер отметил, что у поляков очень сильная сборная и есть лидеры, но и у России хороша команда. Виктор добавил, что все игроки были настроены пробиться на катарский мундиаль, так что очень жаль, что нас всех лишили этого шанса.

Напомним, что боссы ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Виктор Онопко Стыковые матчи
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