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Чемпионат мира по футболу 2022

Маркевич: «Призываю футболистов «Динамо» Киев приехать в сборную Украины»

17 Апреля 2022 • 19:26 Комментировать

Мирон Маркевич, известный украинский специалист, высказался относительно ситуации в сборной Украины. Якобы руководители киевского «Динамо» не отпустили игроков в сборную, которые должны появиться в конце апреля.

«Наша основная задача — игра сборной Украины в Катаре. Мы обязаны отобраться на Чемпионат мира 2022. Мы должны отдать максимум. Меня удивила позиция Суркиса и Луческу.

Почему футболисты «Динамо» молчат? Они должны сказать о том, что хотят приехать в сборную. Игроки должны выступить с отдельным заявлением и принять самостоятельное решение.Я призываю футболистов «Динамо» Киев приехать в сборную Украины» — сказал Маркевич изданию FanDay.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Сборная Украины Мирон Маркевич
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