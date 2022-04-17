Маркевич: «Призываю футболистов «Динамо» Киев приехать в сборную Украины»

Мирон Маркевич, известный украинский специалист, высказался относительно ситуации в сборной Украины. Якобы руководители киевского «Динамо» не отпустили игроков в сборную, которые должны появиться в конце апреля.

«Наша основная задача — игра сборной Украины в Катаре. Мы обязаны отобраться на Чемпионат мира 2022. Мы должны отдать максимум. Меня удивила позиция Суркиса и Луческу.

Почему футболисты «Динамо» молчат? Они должны сказать о том, что хотят приехать в сборную. Игроки должны выступить с отдельным заявлением и принять самостоятельное решение.Я призываю футболистов «Динамо» Киев приехать в сборную Украины» — сказал Маркевич изданию FanDay.