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Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков отреагировал на возможное проведение товарищеского матча Россия – Иран в Катаре

14 Апреля 2022 • 18:13 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть товарищеский матч против Ирана в Дохе (Катар).

В интервью «Спорт-Экспрессу» Колосков заявил, что было бы здорово, если бы российская команда провела товарищеский матч в Катаре. Таким образом, специалист считает, что получится некое присутствие России на чемпионате мира.

В начале марта ФИФА и УЕФА отстранили национальную сборную и российские команды от международных соревнований. Из-за этого сборная России не выступила в стыковом турнире в рамках отбора к ЧМ-2022 года и не отобралась на турнир.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Вячеслав Колосков Сборная Ирана Чемпионат Мира 2022 РПЛ
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