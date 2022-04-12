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Чемпионат мира по футболу 2022

Пресс-атташе сборной Польши — об отклоненной апелляции РФС: «Для нас эта история закончена, мы уже на чемпионате мира»

12 Апреля 2022 • 21:38 Комментировать

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отреагировал на отклонение апелляции CAS на запрос РФС о временном снятии запрета на участие в международных турнирах российских команд и национальной сборной.

«Для нас эта ситуация уже закончилась. Это решение ФИФА. Мы выиграли финал плей-офф и квалифицировались на ЧМ. Для нас все это теперь в прошлом», — сказал Квятковски Sport24.

Стоит напомнить, что в марте ФИФА и УЕФА выступили с заявлением, в котором заявили о том, что российские команды и сборная временно отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.

Из-за чего сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Сборная Польши вышла в финал стыков, пропустив матч с Россией, а в финале победила Швецию и отобралась на ЧМ-2022.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Чемпионат Мира-2022 Якуб Квятковски
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