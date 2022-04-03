Мартинес — о Лукаку в сборной: «Я не собираюсь оценивать игроков до конца лета»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о шансах нападающего «Челси» Ромелу Лукаку поехать на чемпионат мира в Катар.

«Я не собираюсь судить или оценивать состояние кого-либо до окончания лета. Я бы никогда не сказал игроку, что ему делать, но мы всегда делимся мыслями», — приводит слова Мартинеса The Sun.

Специалист отметил, что грядущим летом многим игрокам придётся поменять клубы. Помимо Лукаку, наставник намекнул и на полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. И уже по сентябрьским матчам можно будет оценивать готовность футболистов к чемпионату мира.

Мундиаль состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Лукаку забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу в 20 играх.