Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Мартинес — о Лукаку в сборной: «Я не собираюсь оценивать игроков до конца лета»

03 Апреля 2022 • 10:31 Комментировать
Бельгия
3:0
Буркина-Фасо
окончен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о шансах нападающего «Челси» Ромелу Лукаку поехать на чемпионат мира в Катар.

«Я не собираюсь судить или оценивать состояние кого-либо до окончания лета. Я бы никогда не сказал игроку, что ему делать, но мы всегда делимся мыслями», — приводит слова Мартинеса The Sun.

Специалист отметил, что грядущим летом многим игрокам придётся поменять клубы. Помимо Лукаку, наставник намекнул и на полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара. И уже по сентябрьским матчам можно будет оценивать готовность футболистов к чемпионату мира.  

Мундиаль состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года.  

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Лукаку забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу в 20 играх.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
10:31 · Чемпионат мира 2022
Мартинес — о Лукаку в сборной: «Я не собираюсь оценивать игроков до конца лета»
00:56 · Чемпионат мира 2022
ЛГБТ-фаны из Европы осуждают ФИФА и Катар за слабую защиту их прав на грядущем ЧМ-2022 1
02 Апреля
11:37 · Чемпионат мира 2022
Стало известно, кто сыграет в матче открытия чемпионата мира в Катаре
11:10 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины надеется, что его команда выйдет в финал чемпионата мира
10:05 · Чемпионат мира 2022
Быстров: Сербии повезло с командой и поколением
09:50 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь признался, что ничего не знает о соперниках Голландии на чемпионате мира
09:21 · Чемпионат мира 2022
Шакири удивлён, что Швейцария снова попала в одну группу с Бразилией и Сербией
09:16 · Чемпионат мира 2022
Уокер: Мундиаль стартует через неделю после последней игры АПЛ, а это играет нам на руку
09:00 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Японии: Спросим у Иньесты совета о том, как обыграть Испанию
08:50 · Чемпионат мира 2022
Кейн: Будет здорово сыграть в день открытия чемпионата мира
02:43 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике о сборной Испании: «У нас очень четкий стиль игры, конкурировать сложно»
02:08 · Чемпионат мира 2022
Роберто Мартинес рад попаданию сборной Бельгии в группу F
01:52 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной Бразилии оценил силу соперников по групповому этапу ЧМ
01:13 · Чемпионат мира 2022
Нигматуллин предрекает неудачу польской сборной в Катаре
00:46 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины – о жеребьёвке: «Не стоит ни радоваться, ни расстраиваться»
Все новости
Рекомендуем