ФИФА не исключила Россию, а сделала наш язык официальным: Как так вышло

В России с опаской ожидали Конгресса ФИФА, так как полагали, что РФС исключат из состава членов международной федерации. Однако этого не случилось, более того, русский язык признали официальным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, как так вышло.

Накануне Конгресса ФИФА в России всерьёз обсуждалась возможность исключения РФС из состава или как минимум приостановка членства. Учитывая последние события в мире, вероятно, мало кто в нашей стране сомневался в таком исходе. При этом ФИФА действительно поднимала вопрос о приостановке членства ряда организаций. Такое решение было принято в отношении Пакистана, Зимбабве и Кении. Вопрос в отношении России не ставился вовсе.

Более того, Конгресс ФИФА закончился другим интересным событием. Русский язык попал в число официальных языков организации. Причём, как сообщили многие СМИ, «за» проголосовали 187 представителей, «против» — 4. Футбольное сообщество пошло вразрез с общемировым? Кстати, неизвестно, что за 4 представителя проголосовали против, так как всё было анонимно.

На самом деле всё не совсем так. Ранее в ФИФА было 4 официальных языка: английский, немецкий, испанский и французский. Теперь их стало больше. Но не пять, как кто-то мог подумать, а сразу 7! Дело в том, что перед конгрессом в Дохе было предложено добавить в качестве официальных языков не только русский, но также арабский с португальским. Поэтому надо понимать, что 187:4 – это соотношение голосов не только в пользу нашего языка, а всех трёх сразу. ФИФА не стала вносить изменение в повестку и исключать русский из изначального плана, за что хочется поблагодарить международную ассоциацию.

В целом добавление русского языка понятно. В мире довольно много стран, где на нём говорят и где его понимают. Такое решение ФИФА – это не только реверанс в сторону России. Очевидно, что такой выбор облегчит понимание документов ФИФА для всех постсоветских республик. На самом деле это важный момент, потому что зачастую перевод оставлял двоякое толкование каких-то моментов. Теперь любой документ ФИФА будет для России иметь однозначное понимание.

Признание русского языка в качестве официального должно помочь лицам, которые хотят стать агентами. Как известно, сейчас в ФИФА планируется реформа в этой области, и многие ждут принятия нового регламента. По данным СМИ, в нём будет прописано условие о сдаче экзамена на лицензию только на официальном языке ФИФА. Теперь соискателям из России не придётся в обязательном порядке учить английский.

В любом случае можно сказать, что ФИФА если и не поддержала Россию напрямую (всё же нашу сборную дисквалифицировали с отборочного турнира к чемпионату мира), то уж как минимум не стала «добивать». Мы всё ещё полноправные члены международной футбольной семьи. Пока события на Украине не завершатся, очевидно, что мы не вернёмся к нормальному футболу. Тем не менее, даже признание нашего языка официальным и тот факт, что его не сняли с повестки голосования, подчёркивает, что ФИФА смотрит в будущее и намерена вести с нами диалог. В текущей мировой ситуации это уже важно.

Роман Андреев