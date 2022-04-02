Тренер сборной Японии: Спросим у Иньесты совета о том, как обыграть Испанию

Наставник японской команды Хадзимэ Мориясу рассказал о том, что у его подопечных есть шансы на успех в предстоящем поединке с испанцами на чемпионате мира.

Мориясу сказал, что он спросит совета у Андреса Иньесты о том, как обыграть испанскую сборную. Тренер отшутился, что в Японии сейчас выступает очень много испанских футболистов, так что шпионов достаточное количество. Хадзимэ добавил, что у Японии вполне есть шансы отобрать очки у испанцев.

Напомним, что Япония попала в одну группу с испанцами и немцами. Четвертая команда в группе ещё не определена. Последняя путёвка достанется Коста-Рике или Новой Зеландии.