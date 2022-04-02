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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Японии: Спросим у Иньесты совета о том, как обыграть Испанию

02 Апреля 2022 • 09:00 Комментировать

Наставник японской команды Хадзимэ Мориясу рассказал о том, что у его подопечных есть шансы на успех в предстоящем поединке с испанцами на чемпионате мира.

Мориясу сказал, что он спросит совета у Андреса Иньесты о том, как обыграть испанскую сборную. Тренер отшутился, что в Японии сейчас выступает очень много испанских футболистов, так что шпионов достаточное количество. Хадзимэ добавил, что у Японии вполне есть шансы отобрать очки у испанцев.

Напомним, что Япония попала в одну группу с испанцами и немцами. Четвертая команда в группе ещё не определена. Последняя путёвка достанется Коста-Рике или Новой Зеландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Сборная Испании Сборная Японии Чемпионат Мира-2022 Хадзимэ Мориясу
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