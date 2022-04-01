Нигматуллин: «Точно буду болеть против Польши, но кончеными тварями их не назову»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подвел итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Точно буду болеть против Польши. Есть такой принципиальный момент. В целом буду наблюдать за красивым футболом.

Честно говоря, неспортивным путем прошли дальше, отказавшись от матча с Россией. Кончеными тварями я их называть не буду, но болеть против них буду», — цитирует Нигматуллина «Спорт День за Днем».

Напомним, ранее спортивный журналист Антон Анисимов в эфире «Матч ТВ» пожелал сборной Польши потерпеть самое крупное поражение в истории национальной команды и назвал их «кончеными тварями». После этого руководство телеканала вступилось за журналиста.

Что касается сборной Польши, она попала в группу C, где встретится с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 21 ноября и продолжится до 21 декабря.