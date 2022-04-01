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Чемпионат мира по футболу 2022

Нигматуллин: «Точно буду болеть против Польши, но кончеными тварями их не назову»

01 Апреля 2022 • 23:48 Комментировать (1)

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подвел итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Точно буду болеть против Польши. Есть такой принципиальный момент. В целом буду наблюдать за красивым футболом.

Честно говоря, неспортивным путем прошли дальше, отказавшись от матча с Россией. Кончеными тварями я их называть не буду, но болеть против них буду», — цитирует Нигматуллина «Спорт День за Днем».

Напомним, ранее спортивный журналист Антон Анисимов в эфире «Матч ТВ» пожелал сборной Польши потерпеть самое крупное поражение в истории национальной команды и назвал их «кончеными тварями». После этого руководство телеканала вступилось за журналиста.

Что касается сборной Польши, она попала в группу C, где встретится с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует 21 ноября и продолжится до 21 декабря.


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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Сборная Польши Чемпионат Мира-2022
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