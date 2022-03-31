Хамес Родригес: «Не знаю, буду ли еще играть за сборную»

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес намекнул, что может покинуть команду. Колумбийцы не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира.

«Я не знаю, что будет дальше, я не знаю, буду ли я играть в сборной или нет», - сказал Хамес в интервью Diario Sport.

Он отметил, что очень огорчен тем, что сборная не попала на чемпионат мира.

«Что я знаю точно, так это то, что проигрыш разбивает мне сердце, меня беспокоит то, что мы не прошли квалификацию, и это не должно повториться», - сказал Хамес.

За свою карьеру Хамес провел 86 матчей за сборную и забил 24 гола.