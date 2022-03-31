Канада уступила в последнем отборочном матче

Сборная Канады проиграла в последнем отборочном матче на выезде Панаме с минимальным счётом 0:1. Единственный гол на свой счёт записал Габриэль Торрес.

На 83-й минуте Кайл Ларин сравнял счёт, но его гол был отменён из-за офсайда.

Отборочный матч между двумя сборными не решал никаких турнирных задач, поскольку Канада уже обеспечила себе выход на чемпионат мира в Катар, а Панама потеряла шансы сыграть в даже стыковом матче.