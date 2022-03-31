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Чемпионат мира по футболу 2022

Канада уступила в последнем отборочном матче

31 Марта 2022 • 06:09 Комментировать
Панама
1:0
Канада
окончен

Сборная Канады проиграла в последнем отборочном матче на выезде Панаме с минимальным счётом 0:1. Единственный гол на свой счёт записал Габриэль Торрес.

На 83-й минуте Кайл Ларин сравнял счёт, но его гол был отменён из-за офсайда.

Отборочный матч между двумя сборными не решал никаких турнирных задач, поскольку Канада уже обеспечила себе выход на чемпионат мира в Катар, а Панама потеряла шансы сыграть в даже стыковом матче.

Протокол игры  
Панама 1:0Канада
(1:0) Торрес Габриэль49'   
Мехия Луис   90'Мурильо Микаэль  46' (Блэкмэн Сезар (  46') Каммингс Харольд   57'Кордоба ХосеДэвис Эрик   15'Кинтеро Альберто  73' (Барсенас Эдгар (  73') Мартинес Кристиан VIII   47'  63' (Блэкберн Роландо (  63') Годой АнибалРодригес Хосе Луис   90'Уотерман Сесилио  63' (Карраскилья Адальберто (  63'   89') Торрес Габриэль  86' (Эскобар Фидель (  86')
Запасные: Медина ВикторМоскера ОрландоДиас ИсмаэльГутьеррес ХорхеАярза АбдиельЯнис СесарГондола Фредди
Крепо МаксимДжонстон Алистер  73' (Ларьи Ричи (  73') Хатчинсон АтибаМиллер КамальАдекугбе СэмКоне Исмаил  46' (Осорио Джонатан (  46'   89') Кайе Марк-Энтони  60' (Хойлетт Дэвид (  60') Эустакиу СтефенБушанан Тажон  87' (Угбо Ике (  87') Каваллини Лукас   16'  60' (Ларин Кайл (  60') Дэвид Джонатан
Запасные: Корнелиус ДерекБорян МиланГутьеррес КристианФрейзер ЛайамСен Клер ДейнМиллар ЛиамКеннеди Скотт
31 марта.

 

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