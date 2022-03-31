Канада уступила в последнем отборочном матче

Сборная Канады проиграла в последнем отборочном матче на выезде Панаме с минимальным счётом 0:1. Единственный гол на свой счёт записал Габриэль Торрес.
На 83-й минуте Кайл Ларин сравнял счёт, но его гол был отменён из-за офсайда.
Отборочный матч между двумя сборными не решал никаких турнирных задач, поскольку Канада уже обеспечила себе выход на чемпионат мира в Катар, а Панама потеряла шансы сыграть в даже стыковом матче.
Протокол игры
|(1:0) Торрес Габриэль49'
Мехия Луис • 90'Мурильо Микаэль 46' (Блэкмэн Сезар ( 46') •Каммингс Харольд • 57'Кордоба Хосе•Дэвис Эрик • 15'Кинтеро Альберто 73' (Барсенас Эдгар ( 73') •Мартинес Кристиан VIII 47' 63' (Блэкберн Роландо ( 63') •Годой Анибал•Родригес Хосе Луис • 90'Уотерман Сесилио 63' (Карраскилья Адальберто ( 63' ) • 89'Торрес Габриэль 86' (Эскобар Фидель ( 86')
Крепо Максим•Джонстон Алистер 73' (Ларьи Ричи ( 73') •Хатчинсон Атиба•Миллер Камаль•Адекугбе Сэм•Коне Исмаил 46' (Осорио Джонатан ( 46' ) • 89'Кайе Марк-Энтони 60' (Хойлетт Дэвид ( 60') •Эустакиу Стефен•Бушанан Тажон 87' (Угбо Ике ( 87') •Каваллини Лукас 16' 60' (Ларин Кайл ( 60') •Дэвид Джонатан
31 марта.