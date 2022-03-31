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Чемпионат мира по футболу 2022

Наставник чилийской сборной собрался в отставку

31 Марта 2022 • 01:37 Комментировать

Сборная Чили не пробилась в финальную часть чемпионата мира, и это стало тяжелым ударом для поклонников команды, привыкших обычно видеть ее среди участников финальной части ЧМ. Команда потеряла шансы после домашнего поражения от сборной Уругвая - 0:2.

Поплатиться за неудачу придется наставнику сборной Чили - Мартин Ласарте. По сообщениям журналиста Сезара Луиса Мерло, об этом будет объявлено буквально до конца недели. По сути, речь идет о непродлении контракта - соглашение было рассчитано до конца отборочного цикла, и продлевать его теперь уже не будут.

Ласарте, которой 61 год, является тренером сборной Чили с февраля прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Мартин Ласарте
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