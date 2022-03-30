Камерун в дополнительное время вырвал путевку в Катар

Сборная Камеруна в драматичных условиях вырвала путевку в Катар. В первом матче алжирцы выиграли с минимальным преимуществом, но у себя дома нарвались на контратаку Камеруна, из-за чего матч перешел в дополнительное время.

Там арбитр сперва не засчитал мяч Слимани, но затем Тоуба все-таки поразил ворота Онаны после розыгрыша углового и, казалось бы, подарил своей команде путевку на чемпионат мира. Но в последней атаке камерунцы загрузили мяч в штрафную, там Нгадеу скинул мяч на Экамбе и тот сходу протолкнул его дальше, в сетку ворот.

Причин опротестовывать гол не было и Камерун добился желаемого после драматичного вылета из полуфинала Кубка Африки. Алжир же, вылетев в Кубке Африки в групповом раунде, остается не у дел и сейчас.