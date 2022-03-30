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Чемпионат мира по футболу 2022

Камерун в дополнительное время вырвал путевку в Катар

30 Марта 2022 • 01:19 Комментировать
Алжир
1:2
Камерун
окончен после доп. времени

Сборная Камеруна в драматичных условиях вырвала путевку в Катар. В первом матче алжирцы выиграли с минимальным преимуществом, но у себя дома нарвались на контратаку Камеруна, из-за чего матч перешел в дополнительное время.

Там арбитр сперва не засчитал мяч Слимани, но затем Тоуба все-таки поразил ворота Онаны после розыгрыша углового и, казалось бы, подарил своей команде путевку на чемпионат мира. Но в последней атаке камерунцы загрузили мяч в штрафную, там Нгадеу скинул мяч на Экамбе и тот сходу протолкнул его дальше, в сетку ворот.

Причин опротестовывать гол не было и Камерун добился желаемого после драматичного вылета из полуфинала Кубка Африки. Алжир же, вылетев в Кубке Африки в групповом раунде, остается не у дел и сейчас.

Протокол игры  
Алжир 1:2Камерун
  22'Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
(1:1) Тоуба Ахмед118'   
  120'Экамби Карл Токо (1:2)
М'Боли РаисБедране АбделькадерМанди АиссаБенламри ДжамеледдинБенаяда Хусин   120'Аталь Юсеф  98' (Тоуба Ахмед (  98') Зерруки Рамиз   52'  76' (Бендебка Софиан (  76') Беннасер ИсмаэльБелайли Юсеф  109' (Геззаль Рашид (  109') Марез РиядСлимани Ислам  120' (Бельфодиль Исхак (  120')
Запасные: Жан МехдиБудауи ХишемГедиура АдленYoussef LaouafiБенрахма СаидУкиджа АлександрЗехба МустафаMohamed Benyettou
Онана Андре   117'Фаи КоллинсКастеллетто Жан-ШарльНгадеу Майкл   113'Ойонго Амбруаз  87' (Малонг Кунде (  87') Хонгла МартинГуэ Самюэль   77'  102' (Абубакар Венсан (  102') Экамби Карл ТокоОндуа Гаэль  111' (Онана Жан (  111') Тавамба Гаэль  111' (Ганаго Игнатиус (  111') Чупо-Мотинг Эрик  63' (Толо Нуху (  63'   120')
Запасные: Мбезо ОливьеЭпасси ДэвисСутчин-Джюм АрноТчамба ДуплексСони КевенОмоссола СимонМукуди Ароль
29 марта.

 

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