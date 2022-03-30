Камерун в дополнительное время вырвал путевку в Катар

Сборная Камеруна в драматичных условиях вырвала путевку в Катар. В первом матче алжирцы выиграли с минимальным преимуществом, но у себя дома нарвались на контратаку Камеруна, из-за чего матч перешел в дополнительное время.
Там арбитр сперва не засчитал мяч Слимани, но затем Тоуба все-таки поразил ворота Онаны после розыгрыша углового и, казалось бы, подарил своей команде путевку на чемпионат мира. Но в последней атаке камерунцы загрузили мяч в штрафную, там Нгадеу скинул мяч на Экамбе и тот сходу протолкнул его дальше, в сетку ворот.
Причин опротестовывать гол не было и Камерун добился желаемого после драматичного вылета из полуфинала Кубка Африки. Алжир же, вылетев в Кубке Африки в групповом раунде, остается не у дел и сейчас.
Протокол игры
|22'Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
|(1:1) Тоуба Ахмед118'
|120'Экамби Карл Токо (1:2)
М'Боли Раис•Бедране Абделькадер•Манди Аисса•Бенламри Джамеледдин•Бенаяда Хусин • 120'Аталь Юсеф 98' (Тоуба Ахмед ( 98') •Зерруки Рамиз 52' 76' (Бендебка Софиан ( 76') •Беннасер Исмаэль•Белайли Юсеф 109' (Геззаль Рашид ( 109') •Марез Рияд•Слимани Ислам 120' (Бельфодиль Исхак ( 120')
Онана Андре • 117'Фаи Коллинс•Кастеллетто Жан-Шарль•Нгадеу Майкл • 113'Ойонго Амбруаз 87' (Малонг Кунде ( 87') •Хонгла Мартин•Гуэ Самюэль 77' 102' (Абубакар Венсан ( 102') •Экамби Карл Токо•Ондуа Гаэль 111' (Онана Жан ( 111') •Тавамба Гаэль 111' (Ганаго Игнатиус ( 111') •Чупо-Мотинг Эрик 63' (Толо Нуху ( 63' ) 120'
29 марта.