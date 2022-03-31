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Алжир собирается запросить переигровку матча с Камеруном

31 Марта 2022 • 10:15 Комментировать
Алжир
1:2
Камерун
окончен после доп. времени

Руководители алжирской федерации футбола собираются запросить переигровку матча с Камеруном, в котором была решена судьба путёвки на катарский чемпионат мира.

По информации La Gazette du Fennec, представители алжирской стороны считают, что арбитр совершил слишком много ошибок, которые стали для сборной Алжира фатальными. Алжирцы собираются отправить запрос в ФИФА с просьбой переиграть матч с Камеруном, но этот запрос вряд ли будет одобрен.

Напомним, что камерунцы в дополнительное время обыграли Алжир и добыли путёвку на катарский мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
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