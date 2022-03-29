Катар и Словения сыграли вничью

В рамках товарищеского матча сборная Катара принимала на своем поле сборную Словении.

В первом тайме хозяева больше атаковали, создали несколько моментов, но гол забить так и не смогли, зато свою фамилию в протокол внёс хорошо знакомый российским болельщикам Яка Бийол, получивший жёлтую карточку. В перерыве наставник словенцев Кек произвёл несколько замен, которые усилили игру. Второй тайм словенцы провели сильнее, но встреча завершилась закономерной безголевой ничьей.