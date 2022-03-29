Катар и Словения сыграли вничью

В рамках товарищеского матча сборная Катара принимала на своем поле сборную Словении.
В первом тайме хозяева больше атаковали, создали несколько моментов, но гол забить так и не смогли, зато свою фамилию в протокол внёс хорошо знакомый российским болельщикам Яка Бийол, получивший жёлтую карточку. В перерыве наставник словенцев Кек произвёл несколько замен, которые усилили игру. Второй тайм словенцы провели сильнее, но встреча завершилась закономерной безголевой ничьей.
Аль-Шееб Саад•Ро-Ро 87' (Ходер Мусаб ( 87') •Аль-Рави Бассам•Хассан Абделькарим•Будьяф Карим 77' (Аль-Хайри Салем ( 77') •Naif Al-Hadhrami 61' (Мадибо Ассим ( 61') •Мохаммед Исмаиль 61' (Mohamed Elomin Aonti ( 61') •Хухи Буалем•Афиф Акрам•Али Альмоэз 77' (Абдулсалам Абдулла II ( 77') •Мунтари Мохаммед
Облак Ян•Сикошек Грегор•Брекало Давид 46' (Карничник Зан ( 46') •Мевля Миха•Бийол Яка•Стоянович Петар 87' (Хорват Томи ( 87') •Сеско Бенджамин 77' (Вербич Беньямин ( 77') •Куртич Ясмин•Зайц Миха 81' (Горенц-Станкович Йон ( 81') •Ловрич Санди 46' (Целар Жан ( 46') •Захович Лука 46' (Гнезда-Черин Адам ( 46')
29 марта.