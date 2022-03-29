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Чемпионат мира по футболу 2022

Катар и Словения сыграли вничью

29 Марта 2022 • 22:26 Комментировать
Катар
0:0
Словения
окончен

В рамках товарищеского матча сборная Катара принимала на своем поле сборную Словении.

В первом тайме хозяева больше атаковали, создали несколько моментов, но гол забить так и не смогли, зато свою фамилию в протокол внёс хорошо знакомый российским болельщикам Яка Бийол, получивший жёлтую карточку. В перерыве наставник словенцев Кек произвёл несколько замен, которые усилили игру. Второй тайм словенцы провели сильнее, но встреча завершилась закономерной безголевой ничьей.

 
Катар 0:0Словения
Аль-Шееб СаадРо-Ро  87' (Ходер Мусаб (  87') Аль-Рави БассамХассан АбделькаримБудьяф Карим  77' (Аль-Хайри Салем (  77') Naif Al-Hadhrami  61' (Мадибо Ассим (  61') Мохаммед Исмаиль  61' (Mohamed Elomin Aonti (  61') Хухи БуалемАфиф АкрамАли Альмоэз  77' (Абдулсалам Абдулла II (  77') Мунтари Мохаммед
Запасные: Сальман ТарекHazem ShehataYousef Hassan MohamedБаршам МешаалМунир КхалидАссадалья Али
Облак ЯнСикошек ГрегорБрекало Давид  46' (Карничник Зан (  46') Мевля МихаБийол ЯкаСтоянович Петар  87' (Хорват Томи (  87') Сеско Бенджамин  77' (Вербич Беньямин (  77') Куртич ЯсминЗайц Миха  81' (Горенц-Станкович Йон (  81') Ловрич Санди  46' (Целар Жан (  46') Захович Лука  46' (Гнезда-Черин Адам (  46')
Запасные: Шпорар АндражФрелих ЖигаЧрнигой ДоменБелек ВидПетрович ДеянБалковец Юре
29 марта.

 

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