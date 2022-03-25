Луис Энрике подпишет новый контракт со сборной до лета 2024 года

Объемы слухов вокруг главного тренера сборной Испании Луиса Энрике растут. Буквально сегодня поступила информация о возможном уходе специалиста в конце 2022 года, но СМИ тут же подбрасывают следующую новость.

Издание Diario Sport сообщает, что королевская испанская футбольная федерация полностью доверяет Энрике и не планирует расставаться с тренером.

Сегодня стороны практически согласовали продление контракта до лета 2024 года.

Испанец полностью доволен предоставленными условиями в сборной и готов продолжать свою работу.