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Луис Энрике подпишет новый контракт со сборной до лета 2024 года

25 Марта 2022 • 02:13 Комментировать

Объемы слухов вокруг главного тренера сборной Испании Луиса Энрике растут. Буквально сегодня поступила информация о возможном уходе специалиста в конце 2022 года, но СМИ тут же подбрасывают следующую новость.

Издание Diario Sport сообщает, что королевская испанская футбольная федерация полностью доверяет Энрике и не планирует расставаться с тренером.

Сегодня стороны практически согласовали продление контракта до лета 2024 года.

Испанец полностью доволен предоставленными условиями в сборной и готов продолжать свою работу.


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Евро-Футбол.Ру,
Луис Энрике
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