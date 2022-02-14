​ФИФА вынесла решение по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван

В начале осени матч отбора на чемпионат мира между сборными Бразилии и Аргентины продлился всего несколько минут. Игру сорвали бразильские власти, попытавшись задержать и отправить в карантин прямо с поля четверых аргентинских игроков из Премьер-лиги Англии. При въезде в страну они не отбыли обязательный карантин.

Спустя почти полгода ФИФА вынесла решение по тому скандальному поединку.

Сборные Бразилии и Аргентины должны переиграть матч. Дату и место определит ФИФА.

За несоблюдение протокола ФИФА Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро дисквалифицированы на два матча.

Бразильская и аргентинская федерации также получили штрафы.