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Чемпионат мира по футболу 2022

​ФИФА вынесла решение по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван

14 Февраля 2022 • 18:47 Комментировать

В начале осени матч отбора на чемпионат мира между сборными Бразилии и Аргентины продлился всего несколько минут. Игру сорвали бразильские власти, попытавшись задержать и отправить в карантин прямо с поля четверых аргентинских игроков из Премьер-лиги Англии. При въезде в страну они не отбыли обязательный карантин. 

Спустя почти полгода ФИФА вынесла решение по тому скандальному поединку.

Сборные Бразилии и Аргентины должны переиграть матч. Дату и место определит ФИФА.

За несоблюдение протокола ФИФА Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро дисквалифицированы на два матча.

Бразильская и аргентинская федерации также получили штрафы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Джовани Ло Чельсо Кристиан Ромеро Эмилиано Буэндия
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