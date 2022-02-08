​Сколари вспомнил, как рассказал Роналду о смерти его отца перед матчем с Россией

Отец Криштиану Роналду ушёл из жизни из-за проблем с алкоголем. Это случилось в сентябре 2005 года. Первым о смерти отца Криштиану сообщил тогдашний главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари.

«Это было сложно. Тот момент создал между нами связь, которая выше обычных отношений между тренером и спортсменом. Когда до нас дошли новости перед игрой с Россией, никто не хотел говорить об этом Роналду, да и никто не хотел. Я сказал, что сделаю это, потому что я знаю, каково это – потерять родителя. Я пережил это за пару лет до того.

Это было грустно, но тот момент нас объединил. На следующий день Роналду провёл великолепный матч. Он сам попросил играть. Он сказал: «Сегодня я ничего не могу сделать для отца. Завтра я сыграю, а потом поеду», - поделился воспоминаниями Сколари для Daily Mail.

Тот матч между сборными России и Португалии завершился вничью со счётом 0:0.