Отбор ЧМ-2022: Бразилия забила четыре мяча Парагваю

Очередную победу в отборочном цикле к чемпионату мира одержала бразильская сборная, которая и без того уже давно гарантировала себе место на предстоящем футбольном форуме. На сей раз бразильцы крупно обыграли Парагвай, приговорив гостей к лишению даже теоретических шансов на квалификацию.

Бразильцы обозначили свое преимущество в первом тайме, забив благодаря усилиям Рафиньи, а под конец игры парагвайцы и вовсе рассыпались, и Коутинью, Антони и Родриго забили еще три мяча. Следующий свой матч Бразилия проведет с Чили, но это будет уже в конце марта - в тот же самый день, когда сборная России сразится с Польшей.