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Чемпионат мира по футболу 2022

Отбор ЧМ-2022: Бразилия забила четыре мяча Парагваю

02 Февраля 2022 • 05:45 Комментировать
Бразилия
4:0
Парагвай
окончен

Очередную победу в отборочном цикле к чемпионату мира одержала бразильская сборная, которая и без того уже давно гарантировала себе место на предстоящем футбольном форуме. На сей раз бразильцы крупно обыграли Парагвай, приговорив гостей к лишению даже теоретических шансов на квалификацию.

Бразильцы обозначили свое преимущество в первом тайме, забив благодаря усилиям Рафиньи, а под конец игры парагвайцы и вовсе рассыпались, и Коутинью, Антони и Родриго забили еще три мяча. Следующий свой матч Бразилия проведет с Чили, но это будет уже в конце марта - в тот же самый день, когда сборная России сразится с Польшей.

Протокол игры  
Бразилия 4:0Парагвай
(1:0) Рафинья Диас28'   
(2:0) Коутиньо Филиппе62'   
(3:0) Антони86'   
(4:0) Родриго88'   
Эдерсон МораесАлвес ДаниэлМаркиньос МаркосСилва ТьягоТеллес АлексПакета Лукас  82' (Родриго (  82') Коутиньо Филиппе  73' (Гимараэс Бруно (  73') Фабиньо ЭнрикеРафинья Диас  82' (Рибейро Эвертон (  82') Кунья Матеус  61' (Антони (  61') Винисиус Жуниор  61' (Жезус Габриэль (  61')
Запасные: Габриэл БарбозаАлиссон БекерПерейра ВевертонФред СантосКаземиро КарлосГабриэль дос СантосЖерсон Сантос
Силва ЭнтониРохас Роберт  46' (Эскобар Хуан (  46') Бальбуэна ФабианАлонсо Хуниор   78'Арзамендия Сантьяго   20'  46' (Мартинес Эктор II (  46') Санчес Ричард II  87' (Энсисо Хулио (  87') Вильясанти Матиас  69' (Alan Benitez (  69') Охеда БрайанАльмирон МигельСамудио БрайанГонсалес Карлос III   45'  69' (Санабрия Антонио (  69')
Запасные: Robert MoralesПатиньо ХуанАгилар АльфредоSantiago RojasАмарилья ЛуисHugo MartinezМорель Хорхе
02 февраля.

 

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