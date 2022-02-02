Отбор ЧМ-2022: Бразилия забила четыре мяча Парагваю

Очередную победу в отборочном цикле к чемпионату мира одержала бразильская сборная, которая и без того уже давно гарантировала себе место на предстоящем футбольном форуме. На сей раз бразильцы крупно обыграли Парагвай, приговорив гостей к лишению даже теоретических шансов на квалификацию.
Бразильцы обозначили свое преимущество в первом тайме, забив благодаря усилиям Рафиньи, а под конец игры парагвайцы и вовсе рассыпались, и Коутинью, Антони и Родриго забили еще три мяча. Следующий свой матч Бразилия проведет с Чили, но это будет уже в конце марта - в тот же самый день, когда сборная России сразится с Польшей.
Протокол игры
|(1:0) Рафинья Диас28'
|(2:0) Коутиньо Филиппе62'
|(3:0) Антони86'
|(4:0) Родриго88'
Эдерсон Мораес•Алвес Даниэл•Маркиньос Маркос•Силва Тьяго•Теллес Алекс•Пакета Лукас 82' (Родриго ( 82') •Коутиньо Филиппе 73' (Гимараэс Бруно ( 73') •Фабиньо Энрике•Рафинья Диас 82' (Рибейро Эвертон ( 82') •Кунья Матеус 61' (Антони ( 61') •Винисиус Жуниор 61' (Жезус Габриэль ( 61')
Силва Энтони•Рохас Роберт 46' (Эскобар Хуан ( 46') •Бальбуэна Фабиан•Алонсо Хуниор • 78'Арзамендия Сантьяго 20' 46' (Мартинес Эктор II ( 46') •Санчес Ричард II 87' (Энсисо Хулио ( 87') •Вильясанти Матиас 69' (Alan Benitez ( 69') •Охеда Брайан•Альмирон Мигель•Самудио Брайан•Гонсалес Карлос III 45' 69' (Санабрия Антонио ( 69')
02 февраля.
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