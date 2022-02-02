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Чемпионат мира по футболу 2022

Бразилия установила новый рекорд в квалификации ЧМ

02 Февраля 2022 • 09:49 Комментировать
Бразилия
4:0
Парагвай
окончен

В рамках 16-го тура групповой стадии отбора чемпионата мира-2022 сборная Бразилии отпраздновала уверенную победу над командой Парагвая. «Селесао» отгрузили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Mister Chip, бразильская команда продлила свою серию без поражений в играх квалификации ЧМ до 32 матчей. «Селесао» установили новый рекорд по этому показателю. Прошлое достижение принадлежало им же и было установлено в 1993 году.

Бразильская команда досрочно гарантировала себе путевку на мундиаль в Катаре. По итогам 16 туров сборная набрала 39 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии
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