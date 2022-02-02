Бразилия установила новый рекорд в квалификации ЧМ

В рамках 16-го тура групповой стадии отбора чемпионата мира-2022 сборная Бразилии отпраздновала уверенную победу над командой Парагвая. «Селесао» отгрузили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Mister Chip, бразильская команда продлила свою серию без поражений в играх квалификации ЧМ до 32 матчей. «Селесао» установили новый рекорд по этому показателю. Прошлое достижение принадлежало им же и было установлено в 1993 году.

Бразильская команда досрочно гарантировала себе путевку на мундиаль в Катаре. По итогам 16 туров сборная набрала 39 баллов.