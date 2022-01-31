Канада обыграла США и приблизила поездку на чемпионат мира

Сборная Канады сумела дома обыграть американцев, забив по голу в дебюте и концовки матча. Благодаря этому «кленовые листья» сохранили первую строчку в отборочной группе и приблизили поездку на чемпионат мира в Катар.

Борьба за путёвки на чемпионат мира продолжается и в Северной Америке. Любопытный матч прошёл в Гамильтоне, где сборная Канады принимала команду США. В России все привыкли, что эти страны обычно сражаются на хоккейных площадках, но вот теперь разборки дошли до соккера. Перед очной встречей «кленовые листья» лидировали в отборочной группе КОНКАКАФ, а «звёздно-полосатые» шли вторыми. Таким образом, победитель матча выходил бы на первое место, а проигравший рисковал и вовсе свалиться на третью строчку, которая, правда, также дает путёвку в Катар.

Сборная США начала матч активнее, не выпуская канадцев с их половины поля в стартовые пару минут. Однако стоило «кленовым листьям» дойти до ворот соперника, как счёт был открыт. Тёрнер не слишком удачно выбил мяч к середине поля, Адекугбе головой его вернул обратно к штрафной американцев. Ларин его обработал, сыграл в стеночку с Дэвидом, оказался за спинами защитников соперника и пробил точно в дальний угол.

Американцы быстро могли сравнять результат. После навеса Пулишича с углового мяч попал в голову Ричардсу, но пролетел мимо дальнего угла ворот Боряна. Гости вообще взялись за дело основательно, практически не отдавая сопернику мяч. У канадцев же не получалось зацепиться за футбольный снаряд, даже после того, как он у них оказывался, почти тут следовала потеря. Правда, американцы из этого ничего выжать не могли. До ударов по воротам канадцев дело доходило редко, и даже эти редкие попытки как правило блокировались.

В середине первого тайма канадцы подарили шанс сопернику. После навеса Зардеса Джонстон головой сбросил мяч по центру штрафной на Ааронсона, но его удар пришёлся в защитника хозяев. Минут за десять до конца первого тайма «звёздно-полосатые» получили право на опасный штрафной метрах в 22-х от ворот, но Пулишич отправил мяч выше цели.

По-настоящему голевой шанс у американцев был в самом конце первого тайма. После навеса Пулишича с углового Маккенни головой бил в упор. Мяч летел под перекладину, но Борян умудрился среагировать и смахнуть рукой мяч в сторону. Таким образом, на перерыв канадцы ушли, ведя в счёте.

В начале второго тайма характер игры не менялся. Американцы владели мячом, но продолжали действовать беззубо. В одном из эпизодов Пулишич получил мяч слева, но так и не придумал, что делать – бить или отдавать. В итоге футбольный снаряд канадцы вновь выбили.

Канадцы оборонялись и ждали своего шанса. За двадцать минут до конца хозяева обязаны были все решать. Американцы потеряли мяч около своей штрафной тот оказался у Дэвида, который мощно пробил. Тёрнер в падении парировал футбольный снаряд перед собой, а Ларин был первым на добивании. Однако форвард хозяев не смог переиграть уже упавшего голкпиера.

В концовке матча американцы устроили навал и могли спастись. Сначала удар Арриолы из пределов штрафной был заблокирован. Вскоре он же с близкого расстояния бил через себя. Борян лишь смотрел за полетом мяча, но тот миновал створ. В компенсированное время Пулишич пытался обхитрить вратаря канадцев. Американцы получили право на штрафной метрах в тридцати от ворот, и хавбек пытался закинуть футбольный снаряд за шиворот Боряну, но тот успел вернуться. Канадцы же своим шансом воспользовались. После выноса Адекугбе получил мяч слева, не стал делиться с партнером, который оказался в офсайде, сместился в центр, приблизился к штрафной и пробил в угол мимо Тёрнера, который потерял ворота.

«Кленовые листья» сохранили первую строчку и уже на четыре очка оторвались от «звёздлно-полосатых. Уже 3-го февраля канадцы сыграют на выезде в Сальвадоре, а американцы примут команду Гондураса. Так или иначе, обе сборные хотят поехать в Катар. Сборная США пропустила чемпионат мира-2018, а канадцы и вовсе участвовали на миндале лишь однажды в 1986-м году.

Роман Андреев