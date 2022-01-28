Поляки определились с главным тренером сборной - и это не Шевченко

Новым наставником для сборной Польши станет человек, который уже работал с ней в прошлом. Это - Адам Навалка. Ранее он работал с национальной командой в течение пяти лет - с 2013 по 2018 год, и в этот период сборная Польши неизменно попадала на крупные турниры, напоминает Przeglad Sportowy.

Навалка согласился на скромный гонорар в 200 тысяч евро ежегодно, правда, если польской сборной удастся пробиться на чемпионат мира в Катаре, он получит солидную премию.

А для этого сборной Польши надо будет, прежде всего, пройти российскую сборную. Стыковой полуфинальный матч за право попадания на ЧМ-2022 состоится 24 марта. После, через пять дней, победителю этого матча предстоит сыграть с победителем пары Швеция - Чехия.

Напомним, что на должность главного тренера польской сборной долгое время претендовал Андрей Шевченко, но украинский специалист запросил весьма высокие гонорары.