Шевченко озадачил польских футбольных чиновников своими финансовыми запросами

Судя по последней информации, контракту между Андреем Шевченко и польской федерацией футбола быть не суждено. Причина - большие финансовые запросы бывшего обладателя «Золотого мяча», он желает получать три миллиона евро ежегодно, а к таким тратам поляки попросту не готовы.

Как уточняет Sport.pl, предыдущий наставник сборной Польши Паулу Соуза зарабатывал 850 тысяч евро ежегодно, и это был самый высокий контракт с тренером за всю историю польского футбола. Шевченко же, на прошлой неделе расставшийся с итальянским «Дженоа», запрашивает сумму в почти четыре раза выше.