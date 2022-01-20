Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Шевченко озадачил польских футбольных чиновников своими финансовыми запросами

20 Января 2022 • 00:22 Комментировать (1)

Судя по последней информации, контракту между Андреем Шевченко и польской федерацией футбола быть не суждено. Причина - большие финансовые запросы бывшего обладателя «Золотого мяча», он желает получать три миллиона евро ежегодно, а к таким тратам поляки попросту не готовы.

Как уточняет Sport.pl, предыдущий наставник сборной Польши Паулу Соуза зарабатывал 850 тысяч евро ежегодно, и это был самый высокий контракт с тренером за всю историю польского футбола. Шевченко же, на прошлой неделе расставшийся с итальянским «Дженоа», запрашивает сумму в почти четыре раза выше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Польши
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Booker
20 Января 2022 в 01:25
Хохол......
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
00:22 · Чемпионат мира 2022
Шевченко озадачил польских футбольных чиновников своими финансовыми запросами 1
18 Января
19:19 · Чемпионат мира 2022
​В УЕФА высказались по поводу слухов о том, что Россия готовит заявку на проведение чемпионата Европы 1
16:38 · Чемпионат мира 2022
​В ФИФА подтвердили аннуляцию карточек, но Головин и Смолов все равно не сыграют с Польшей
13:43 · Чемпионат мира 2022
Левандовски - о стыковом матче с Россией: «Надеюсь помочь сборной своими голами»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Хочется вернуться в Катар в качестве игрока сборной России»
12:18 · Чемпионат мира 2022
​Возбуждено дело о налоговых махинациях при строительстве арен к мундиалю в России
00:23 · Чемпионат мира 2022
«Это самое важное индивидуальное достижение»: Роналду отреагировал на получение специальной награды от ФИФА 1
17 Января
22:28 · Чемпионат мира 2022
Роналду получил от ФИФА отдельную награду за рекорд по голам на международной арене 9
20:07 · Чемпионат мира 2022
ФИФА аннулировала 107 жёлтых карточек перед стыковыми матчами, но Головин и Смолов не сыграют с Польшей 1
18:42 · Чемпионат мира 2022
​Месси не будет вызван в сборную Аргентины
18:17 · Англия. Премьер-лига
Мартинесу не разрешили совмещать работу в «Эвертоне» и сборной Бельгии
17:28 · Чемпионат мира 2022
​Карпин рассказал, почему назвал себя идиотом после октябрьской игры со словаками
17:17 · Германия. Бундеслига
​Лунёву нужна операция – названы сроки восстановления
17:11 · Чемпионат мира 2022
​«Один игрок сборной России сказал, что после пропущенного гола от Хорватии он готов был всех порвать» - Карпин
15:55 · Чемпионат мира 2022
​Карпин объяснил, почему для него был важен звонок Романцева
Все новости
Рекомендуем