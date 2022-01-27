Шевченко в сборной Польши не будет – ему не удалось разорвать действующий контракт с «Дженоа»

На днях появлялась информация, что Андрей Шевченко возглавит сборную Польши в преддверии стыковых матчей отбора к чемпионату мира – местный футбольный союз готов был удовлетворить требования украинского специалиста и сделать его одним из самых высокооплачиваемых тренеров Европы.

Впрочем, на подписание соглашения повлияла третья сторона, а именно руководство «Дженоа», откуда Шевченко недавно был уволен. Дело в том, что итальянский клуб отказался разрывать контракт с наставником, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Примечательно, что «Дженоа» на данный момент выплачивает зарплату еще двум специалистам, которые были ранее отстранены от работы с командой. К слову, в Италии это считается привычной практикой.