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Чемпионат мира по футболу 2022

Инфантино попал под критику за сомнительную аргументацию проведения чемпионата мира раз в два года

26 Января 2022 • 23:21 Комментировать

Глава ФИФА Джанни Инфантино горячо защищает идею проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года и не так давно привел достаточно спорный аргумент в пользу своей идеи. По мнению Инфантино, проведение турнира раз в два года поможет решить некоторые гуманитарные проблемы человечества - в частности, «сохранить некоторые жизни», пояснил президент ФИФА.

- Мы должны дать возможность людям чувствовать себя достойно. Это не благотворительность, а шанс приобщиться к миру. Мы должны дать Африке надежду, шанс, чтобы эти люди не переплывали на плотах Средиземное море, а жили лучше у себя дома, - заявил Инфатино.

Но за такие откровения на него обрушились всякого рода правозащитники, в результате чего главе ФИФА пришлось выступать с дополнительными пояснениями:

- Я хотел пояснить, что в целом, мое сообщение было адресовано тем, кто принимает решения, надо помочь улучшить гуманитарную ситуацию во всем мире, - приводит слова Инфантино BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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