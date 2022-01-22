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Чемпионат мира по футболу 2022

Юрген Клинсманн: «Если Месси выиграет чемпионат мира в Катаре, то сравняется с Марадоной»

22 Января 2022 • 23:54 Комментировать

Лионель Месси выиграл все возможное на клубном уровне, однако со сборной дела идут с трудом - лишь в прошлом году удалось выиграть более-менее значимый трофей, Кубок Америки, что до чемпионата мира, то победа в нем так и остается для Месси пока что мечтой.

А вот Юрген Клинсманн, наоборот, становился и чемпионом мира, и чемпионом Европы, а вот на клубном уровне почти ничего не выиграл. Немец считает, что сравняться с легендарным Марадоной по своей значимости и следу в истории футбола Месси сможет только если все-таки возьмет чемпионат мира (Марадона стал чемпионом мира в 1986 году, практически в одиночку приведя свою команду к этому триумфу).

 - Месси и Роналду все равно остаются выше Левандовски, по своей значимости, как иконы футбола. Но Месси нужна победа на чемпионате мира, только так он сможет сравняться с Марадоной. У Левандовски, думаю, такой возможности, выиграть чемпионат мира, попросту не будет, - считает Клинсманн, слова которого приводит calciomercato.com.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Юрген Клинсманн Роберт Левандовски
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