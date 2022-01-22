Карпин ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России

Наставнику сборной России Валерию Карпину в очередной раз задали вопрос о возможном возвращении в ряды национальной команды форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы. Специалист не дал прямого ответа, ограничившись общими фразами.

«Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты - тренироваться и играть, а тренеры - тренировать и выбирать игроков», - приводит слова 52-летнего тренера «Спорт-экспресс».

Валерий Георгиевич занял пост рулевого национальной команды летом прошлого года. После прихода Карпина в сборную Дзюба не сыграл за нее ни одного поединка. При этом тренер приглашал форварда на тренировочный сбор в октябре, но игрок отказался от вызова, сославшись на плохие физические кондиции.