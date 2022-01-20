Калиниченко рассказал, как игроки сборной Украины доставали пиво на чемпионате мира

Главным успехом в истории сборной Украины остаётся четвертьфинал чемпионата мира 2006 года. Максим Калиниченко на том турнире играл и даже забивал. В интервью для YouTube-канала Глеба Чернявского экс-футболист вспомнил, как футболистам на мундиале удавалось доставать пиво.

«Привозили нам передачки с ближайшей заправки. В отеле ведь пивка не купишь без «палева». А так – друзья приехали, в багажнике пару ящиков привезли.

Было ли это перед матчами? Ну, нет. Мы профессионалы. Это было после тренировок. Потренировался, жарко… Ну как без пары бутылочек? Тем более немецкого, качественного. Это всё наша классика, наша жизнь.

Блохин не ходил по номерам, ничего не проверял. У нас всё было на доверии, атмосфера была прекрасная.

После победы над Швейцарией в 1/8 финала выпил относительно много. Но точно не помню, что именно пил и сколько. Помню только, что спать лёг примерно в пять часов. На тот момент нам было всё равно, для нас это было достижение вроде финала. Мы понимали, что мы уже в истории. Тренер на это не то, чтобы махнул. Просто все понимали, что это нужно отпраздновать», - сказал Калиниченко.