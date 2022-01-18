​В УЕФА высказались по поводу слухов о том, что Россия готовит заявку на проведение чемпионата Европы

Во вторник появилась информация о том, что Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы в 2032 году. Sport24 обратился в УЕФА за комментариями на этот счёт, но каких-либо подробностей не получил. В Союзе сказали, что в настоящий момент дополнительной информации по поводу заявок на приём Евро-2028 и Евро-2032 нет.

УЕФА начнёт принимать соответствующие заявки в конце марта наступившего года.

Напомним, что Россия принимала последний на сегодняшний день чемпионат мира. Проходивший на российской земле мундиаль 2018 года ФИФА признавала лучшим в истории.

Добавим, что ближайший чемпионат Европы пройдёт в Германии в 2024 году.