Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

«Это самое важное индивидуальное достижение»: Роналду отреагировал на получение специальной награды от ФИФА

18 Января 2022 • 00:23 Комментировать (1)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду удостоился специальной награды от ФИФА во время церемонии The Best – форварду вручили приз за установленный рекорд по голам в футболке своей национальной команды.

В своем инстаграм-аккаунте Криштиану поделился эмоциями от получения уникальной статуэтки.

«Это самое важное индивидуальное достижение в рамках выступлений за свою родную страну. Хочу отметить всех тех игроков, которые защищали цвета Португалии вместе со мной все это время, а также представителей других сборных – ваш талант, профессионализм и мастерство помогали мне расти. Теперь я должен сделать так, чтобы мы попали на чемпионат мира в Катаре», - написал Роналду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Января 2022 в 00:30
Лицемер с большой буквы... И если партнёры не помогут ему попасть в Катар, то естественно, они будут виноваты... Мало тренируются... МЮ не даст соврать.... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
00:23 · Чемпионат мира 2022
«Это самое важное индивидуальное достижение»: Роналду отреагировал на получение специальной награды от ФИФА 1
17 Января
22:28 · Чемпионат мира 2022
Роналду получил от ФИФА отдельную награду за рекорд по голам на международной арене 8
20:07 · Чемпионат мира 2022
ФИФА аннулировала 107 жёлтых карточек перед стыковыми матчами, но Головин и Смолов не сыграют с Польшей 1
18:42 · Чемпионат мира 2022
​Месси не будет вызван в сборную Аргентины
18:17 · Англия. Премьер-лига
Мартинесу не разрешили совмещать работу в «Эвертоне» и сборной Бельгии
17:28 · Чемпионат мира 2022
​Карпин рассказал, почему назвал себя идиотом после октябрьской игры со словаками
17:17 · Германия. Бундеслига
​Лунёву нужна операция – названы сроки восстановления
17:11 · Чемпионат мира 2022
​«Один игрок сборной России сказал, что после пропущенного гола от Хорватии он готов был всех порвать» - Карпин
15:55 · Чемпионат мира 2022
​Карпин объяснил, почему для него был важен звонок Романцева
13:30 · Чемпионат мира 2022
Сборная Польши назначит нового тренера до конца недели
00:56 · Чемпионат мира 2022
Карпин прочитал лекцию о пользе занятий спортом
16 Января
21:01 · Чемпионат мира 2022
Сборная Польши определилась с новым главным тренером
16:08 · Чемпионат мира 2022
​Президент ФИФА Инфантино теперь живёт в Катаре – там пройдёт чемпионат мира-2022 слухи
14:30 · Чемпионат мира 2022
​Шевченко не возглавит сборную Польши перед игрой с Россией – официально
13:50 · Чемпионат мира 2022
​Ловчев: «При попадании на чемпионат мира сборной России там ничего не светит»
Все новости
Рекомендуем