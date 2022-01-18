«Это самое важное индивидуальное достижение»: Роналду отреагировал на получение специальной награды от ФИФА

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду удостоился специальной награды от ФИФА во время церемонии The Best – форварду вручили приз за установленный рекорд по голам в футболке своей национальной команды.

В своем инстаграм-аккаунте Криштиану поделился эмоциями от получения уникальной статуэтки.

«Это самое важное индивидуальное достижение в рамках выступлений за свою родную страну. Хочу отметить всех тех игроков, которые защищали цвета Португалии вместе со мной все это время, а также представителей других сборных – ваш талант, профессионализм и мастерство помогали мне расти. Теперь я должен сделать так, чтобы мы попали на чемпионат мира в Катаре», - написал Роналду.