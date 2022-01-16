Сборная Польши определилась с новым главным тренером

Польский футбольный союз определился с именем нового главного тренера для национальной сборной. После ряда неудачных экспериментов с постоянной сменой наставников, местные чиновники решили вернуться к проверенной кандидатуре.

Речь идет об Адаме Навалке, который работал с командой в период с 2013 по 2018 год. Об этом в «Твиттере» написал журналист Николо Скира.

Навалка покинул свой пост после провального для поляков чемпионата мира в России. Среди остальных претендентов числился недавно уволенный из «Дженоа» Андрей Шевченко, но украинец решил взять небольшую паузу в своей тренерской деятельности.

Напомним, что Польша – это соперник сборной России по стыковым матчам отбора на мундиаль, которые запланированы на конец марта.