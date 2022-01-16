​Ловчев: «При попадании на чемпионат мира сборной России там ничего не светит»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу перспектив сборной России на чемпионате мира 2022 года в случае попадания на турнир.

В конце марта сборная России будет сражаться за билет на мундиаль в стыковых играх. В полуфинале команда Валерия Карпина примет Польшу. Если россияне выиграют, то их ждёт решающая битва со шведами или чехами.

Отвечая на вопрос, попадёт ли Россия на чемпионат мира, Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу»: «Думаю, нет. Но если за счёт везения вдруг и проскочим «стыки», в Катаре нам все равно ничего не светит. Слабенький у нас подбор игроков».

По мнению Ловчева, с нынешним составом сборной России невозможно добиваться успехов.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.