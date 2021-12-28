Соуза договорился с польской федерацией о сумме компенсации за досрочный уход

Эпопея по уходу главного тренера сборной Польши Паулу Соузы не должна затянуться надолго. Как сообщает журналист Гонсалу Лопеш в «Твиттере», специалист, польская федерация и «Фламенго» договорились о досрочном расторжении контракта, который изначально был рассчитан до завершения финальной части чемпионата мира 2022 года. Сумма компенсации составит 325 тысяч евро.

Ранее предполагалось, что «Фламенго» может переключиться на Жорже Жезуша, который во вторник расторг контракт с «Бенфикой».

Напомним, что сборная Польши - ближайший соперник сборной России в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года.