​Рыбус: «У нас не должно возникнуть проблем с проходом России в стыковых играх»

В полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира сборная России сыграет против Польши. По поводу жеребьёвки высказался польский защитник «Локомотива» Мацей Рыбус.

По словам Рыбуса, он позитивно воспринял попадание сборной Польши на сборную России.

«С Россией нужно играть. Это не Португалия, и не Италия. Я смотрел последние матчи россиян и считаю, что их сборная не очень высокого уровня», - сказал Рыбус польскому Weszlo.

Рыбус отметил, что большая часть игроков сборной России выступает в своём родном чемпионате, а вот игроки сборной Польши играют за рубежом.

«Нам нечего бояться. У России сплочённая и физически сильная команда, но если мы будем играть с мячом, как было с Англией, у нас не должно возникнуть проблем», - считает защитник.

Также Рыбус высказался по поводу Фёдора Смолова, являющегося его партнёром по «Локомотиву» и в условиях невызова Артёма Дзюбы основным форвардом сборной России.

«Технически Смолов хорош – он любит играть с мячом. Но он не любит агрессивной опеки, не может двигаться спиной к воротам. Вряд ли Смолов сможет сыграть хорошо против Камиля Глика», - считает Рыбус.