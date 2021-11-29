«Россия ещё может пугать»: как в Польше отреагировали на жеребьёвку

На прошлой неделе состоялась жеребьёвка стыковых игр, в которых будут разыграны последние три путёвки на чемпионат мира от УЕФА. Сборной России в полуфинале предстоит сразиться с Польшей на своём поле. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило узнать, как отреагировали на результат жеребьёвки польские СМИ и журналисты.

Meczyki: Россия ещё может пугать

«Итак, Россия! Уровень сложности: средний. Мы избежали встречи с Италией и Португалией, но это не означает, что перед Польшей расстелена красная дорожка на пути в Катар. Пусть никого не вводит в заблуждение то, что россияне застряли в кризисе. Ничего подобного. На востоке без изменений. Они ещё могут пугать», - говорится в материале польского портала.

Дальше в материале отмечается, что в составе сборной России нет игроков мирового уровня, а один из лидеров команды в лице Александра Головина пропустит матч из-за перебора карточек, если ФИФА не сделает исключение и не аннулирует дисквалификации. Портал выделяет четверых футболистов российской сборной: Артёма Дзюбу, Алексея Миранчука, Георгия Джикию и Матвея Сафонова.

«Это всё ещё монстр», - так оценивается опасность Дзюбы в атаке. При этом отмечается, что форварда «Зенита» могут и не вызвать на плей-офф, как было осенью.

TVP Sport: Россия сильнее Польши

Бывший игрок сборной Польши, а ныне комментатор TVP Sport Казимеж Венгжин, очень осторожно высказался по поводу результатов жеребьёвки.

«Италия и Португалия были самыми сложными потенциальными соперниками. Но с выпавшими командами будет непросто. На данный момент мы не видим себя участниками финальной части чемпионата мира. К сожалению, сборные России, Швеции и Чехии сильнее, чем сборная Польши. Но, конечно, мы бы хотели их пройти!» - сказал Венгжин.

Polsat Sport: Польша не в проигрышной позиции

Эксперт Polsat Sport Цезарий Ковальски позитивно оценил результат жеребьёвки для сборной Польши.

«На попадание на сборную России можно посмотреть под разным углом. Если посмотреть на список команд, которые нам могли достаться, то против России мы способны играть и не оказываемся в проигрышной позиции сразу. Когда речь идёт о футболистах в индивидуальном плане, у них нет большего потенциала по сравнению с нашим», - считает эксперт.

Также Ковальски вспомнил товарищеский матч между сборными России и Польши перед Евро-2020, который завершился вничью со счётом 1:1.

«Если вспомнить ту сборную России, то нам нечего бояться. Станислав Черчесов представлял архаичный футбол, европейские тенденции ускользнули от него. Теперь команду принял Валерий Карпин, который должен стать глотком современности», - отметил польский журналист.

Цезарий Ковальски считает, что невызов Артёма Дзюбы из-за конфликта с Валерием Карпиным лишает сборную России козыря в атакующей линии.

Futbol News: Россия может быть столь же неудобна, как Португалия и Италия

Польский Futbol News весьма сдержанно отреагировал на итоги жеребьёвки для сборной Польши.

«Попадание в чисто несеяных давало уверенность в том, что нас ждёт соперник, который объективно сильнее нас. Большинство людей хотели избежать встреч с командами Италии и Португалии. Мы не попали на двух сильнейших из возможных соперников, но нам досталась команда, которая может оказаться для нас столь же неудобной, как упомянутые две сборные. Достаточно сказать, что Польша ни разу не обыгрывала Россию на выезде», - говорится в опубликованном материале.