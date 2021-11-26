Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи», нынешний президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей к ЧМ-2022 для сборной России.

- Если брать первый матч, то Польша, я думаю, это худший вариант, а то, что в случае победы над ней мы выходим на победителя пары Швеция – Чехия, это уже не совсем плохой жребий, учитывая, что российская команда сыграет дома. Понятно, что сила сборной Польши во многом зависит от того, в какой форме будет находиться в конце марта Левандовски. Также мы можем оценить эту сборную по польским игрокам, выступающим в российском чемпионате. Это Крыховяк, Шиманьски и Рыбусь. Все они на ведущих ролях в своих клубах, мы их хорошо знаем и понимаем, что против них можно играть, ничего сверхъестественного в них нету.

Определяющим в итоге, по моему мнению станет игра самой сборной России. Если точнее, то не игра, а психологическое состояние футболистов. Вопрос, сумеет ли Валерий Карпин сломать ту тенденцию, что сборная не может проводить решающие матчи в свою силу. Хорошо, что Карпин уже сам столкнулся с этой проблемой в матче с Хорватией. Основной упор при подготовке, я думаю, он и его штаб сделают на том, чтобы игроки не «боялись получать мяч», как он сам выразился после игры в Сплите.

Ну и ещё одна проблема – кто будет играть в нападении, учитывая дисквалификацию Смолова и отсутствие Дзюбы? Хотя к марту конфликт между Дзюбой и Карпиным может быть улажен, после чего Артём вернётся в сборную. Вообще, я считаю, что обеспечение явки в сборную футболистов, вызываемых главным тренером, – это прерогатива РФС. И в случае отказа тот или иной игрок должен наказываться вплоть до дисквалификации во внутреннем первенстве. Или футболист должен объявить, что он больше никогда не будет играть в сборной, как это сделал Акинфеев, или другой вариант – футболист умер.